النهار: معالم تجاذبات سياسية متسعة تلوح حيال تأليف الحكومة

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

تأليف الحكومة: لاحت مجددا معالم تجاذبات سياسية متسعة حيال تأليف الحكومة سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التاليف ام في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة . ولوحظ ان "القوات اللبنانية" حافظت على نبرة مشدودة حيال سلام اذ أكدت النائبة ستريدا جعجع أن "لا قيامة للبنان من دون تأليف حكومة إصلاحية وسيادية وإنقاذية تعتمد خطاب القسم بياناً وزارياً لها"، مشددةً على ضرورة "أن تكون الحكومة متكاملة من حيث هذه المواصفات".

واعتبرت جعجع أنه "إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه في الوقت الراهن في تأليف الحكومة، فهي بعيدة كل البعد عن مبدأي المداورة ووحدة المعايير اللذين تعهد بهما الرئيس جوزف عون في خطاب القسم".

وأكدت انه "يجب أن ينصب اهتمامنا على الإختيار ما بين من هو متمسك بالدستور والقانون أياً يكن حزبياً أو غير حزبي ومن يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط".

كما أعلنت "القوات" وبوضوح، أنها تريد حقيبة سيادية، وذلك على لسان رئيس جهاز "العلاقات الخارجية" في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي اكد "نحن نطالب بتمثيل وازن ومن حقنا الحصول على حقيبة سيادية بحسب معايير التمثيل وقد حرمنا بشكل غير مبرّر من ذلك طيلة 20 عاماً فيما تداول الاخرون الوزارات السيادية".