النهار: انجاز التشكيلة الحكومية الكاملة؟

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في المشهد السياسي – الحكومي وان كانت المداولات الإعلامية اتسمت بفوضى قياسية ترجمتها فوضى المعلومات المغلوطة غالبا، فبرزت احتمالات جدية للتوصل الى انجاز التشكيلة الحكومية الكاملة في الأيام الطالعة بما يفسر تصاعد الحمى السياسية في مواقف الأطراف .

وثمة محاذير بدأت تثار في حال عدم ولادة الحكومة العتيدة في الأسبوع الطالع اذ من شأن ذلك ان يعكس واقعا صعبا حيال تعقيدات التاليف، ولكن المطلعين على اتجاهات الرئيس المكلف نواف سلام يعتقدون انه ليس في وارد التراجع ابدا عن اعلان حكومته فور تشكيلها واتفاقه مع رئيس الجمهورية عليها من دون تردد .



