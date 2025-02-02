"القوات" ممتعضة من اسلوب التعاطي والتأليف

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تـأليف الحكومة: ماذ حصل مع الكتل النيابية والاطراف السياسية؟ تقول المعلومات المتوافرة لـ»الديار» ان عملية التفاوض بين الرئيس المكلف والقوات اللبنانية ما زالت مستمرة ولم تتوقف، وان لقاءات عديدة جرت في هذا الاطار دون التوصل الى اتفاق نهائي.

وتضيف ان القوات لا تخفي امتعاضها من طريقة سلام والشروط التي عممها على الجميع، مشيرة الى ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لم بل حرص على انتقاد شعار استبعاد الحزبيين من الحكومة، مؤكدا مشاركة حزبه بها من دون شروط وترك حرية الاختيار له من دون عوائق.

وتحدثت المعلومات عن خلاف حول طبيعة الحقائب المعروضة على القوات وما تطالب به، كما تردد ان سلام يريد اعطاء كتلة القوات ٣ حقائب والتيار الوطني حقيبتين.

مصدر قواتي لـ»الديار”:من حقنا حكومة سيادية

وقال مصدر نيابي في القوات اللبنانية لـ»الديار»: « ان هذه المعلومات هي تسريبات، وان موقفنا وحجمنا واضحان. نحن منذ البداية نؤكد على تشكيل حكومة انقاذ يسودها الانسجام المبني على برنامج حدده خطاب القسم لرئيس الجمهورية. ونحن مع اعتماد معيار واحد ولسنا مع ازدواجية المعايير، ونريد ان نتمثل وفق حجمنا النيابي والشعبي».

وردا على سؤال قال « نريد تمثيلا وازنا في الحكومة وهذا حقنا. لماذا لا نعطى حقيبة سيادية؟ من حقنا ان نطالب بوزارة سيادية كوزارة الخارجية او غيرها من الحقائب السيادية».