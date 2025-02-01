هيئة قضاء زحلة في "التيار" تستنكر الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الأرشمندريت أنانيا كوجانيان: لكشف الفاعلين وسوقهم للعدالة وإنزال أشدّ العقوبات بهم

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تستنكر وتدين هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها سيادة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان القيم على طائفة الأرمن الأرثوذكس في زحلة وعنجر والبقاع، وتتقدم من صاحب الغبطة البطريرك أرام الأول كشيشيان ومن الأساقفة والمجلس الرعوي وعموم أبناء الطائفة الكريمة بأحر التعازي القلبية ونصلي معهم لراحة نفسه.

إن حالة الفلتان الأمني التي يشهدها لبنان والمتنقلة من منطقة إلى أخرى وتُرجِمت بهذا الكم من الجرائم، تتطلب من الأجهزة الأمنية المختصة أن تسارع إلى كشف الفاعلين وسوقهم للعدالة وإنزال أشدّ العقوبات بهم علّها تكون بداية سلوك جديد لفرض الأمن حمايةً للمواطنين وردع المجرمين الذين لم يعدْ لهم أي رادع وصولاً إلى استهداف رجل دين في منزله وبطريقة وحشية.