living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطاشناق: ننتظر أن تسارع الأجهزة الأمنية الى الكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة المروعة

1
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن اللجنة المركزية لحزب الطاشناق البيان التالي:

جريمة مروعة اكتشفت يوم السبت ١ شباط ٢٠٢٥, حين وجدت جثة الارشمندريت انانيا كوجانيان وعليها اثار التنكيل قبل القتل الوحشي.
إننا نستنكر أشد الاستنكار هذه الجريمة البشعة, ونتقدم من كاثوليكوسية بيت كيليكيا للأرمن الأرثوذكس، ومن آل الفقيد وإخوته ومحبيه باحر التعازي.
وندعو الجهات الرسمية إلى القيام بمهامها بحزم وسرعة. فاننا ننتظر أن تسارع الأجهزة الأمنية الى الكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة المروعة، وان تقبض على المجرمين لينالوا جزاءهم من السلطة القضائية، فمن الضروري أن تأخذ العدالة مجراها السريع، لانه وفي كل الاحوال من غير المسموح ان يبقى امن وامان اللبناني والسلم الداخلي في لبنان رهينة الاجرام المتفلت الذي لا يخشى عاقبة، ولا يعبأ بسلطة وقانون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   