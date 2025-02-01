الدفاع المدني: انتشال جثامين ثلاثة شهداء من الخيام وعيتا الشعب

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن فرق الإنقاذ لديها تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.

وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم السبت ١ شباط ٢٠٢٥، من انتشال جثمانَي شهيدين من بلدة الخيام، أحدهما في حي الحومة والآخر في وادي قيس، إضافةً إلى جثمان شهيد في بلدة عيتا الشعب. وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوياتها.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في أداء واجباتها الإنسانية والوطنية وفق الخطط المرسومة، وبالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين، رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة التي تفرضها طبيعة المهام المنفّذة.