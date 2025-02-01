قائد الجيش بالنيابة تفقّد الوحدات المنتشرة في الجنوب

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صدر عن قيادة الجيش ما يلي: «تفقَّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين – بنت جبيل ومركز بنت جبيل التابع للفوج، وقيادة فوج التدخل الثاني في الشواكير - صور والتقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم وتضحياتهم رغم الصعوبات، وإصرارهم على أداء الواجب والوقوف إلى جانب المواطنين العائدين إلى أرضهم، ومثمّنًا تضحيات الشهداء والجرحى.

كما زار قيادة الفوج النموذجي في صربّين – بنت جبيل، حيث استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج، وأكد أن الجيش يؤدي واجباته ويُساهم في عودة أهالي المناطق الحدودية إلى بلداتهم.

بعد ذلك انتقل إلى بلدة دير قانون رأس العين – صور وقدّم تعازيه إلى عائلة المقدم الشهيد محمد فرحات، ونوّه بمناقبية الشهيد وبطولته وتفانيه في أداء واجبه العسكري.»