هيئة قضاء المتن في التيار استنكرت الجرائم المتتالية التي تحصل في قضاء المتن

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تستنكر هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر الجرائم المتتالية التي تحصل في قضاء المتن وآخرها الجريمة المروعة التي ذهب ضحيتها ‏ الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر.

ان هيئة قضاء المتن في التيار تحذر من الانفلات الامني الكبير الذي يعيشه المتن وتدعو الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الفورية واللازمة لوضع حد لمسلسل الجرائم والسرقات بدءا بتوقيف المجرمين وصولا لمعالجة مشكلة النزوح غير الشرعي الذي بات مصدر قلق للمتنيين واللبنانيين على حد سواء