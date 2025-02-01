الجيش اللبناني يدخل القسم الشمالي من بلدة عيترون وينظفها من المتفجرات والألغام

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أفادت بلدية عيترون في بيان، بأن "الجيش اللبناني دخل إلى القسم الشمالي منها وصولًا إلى سوبر ماركت توفير في منطقة بئر ناصر ويعمل على تنظيفها من المتفجرات والألغام والأجسام الغريبة المتواجدة بكثرة في الأحياء، ومن المتوقع أن يستكمل انتشاره داخل البلدة وفي المحيط خلال اليومَين المقبلَين، ومن الملاحظ عدم وجود أي تحرّكات إسرائيلية داخل البلدة أو قرب السواتر الترابية التي لا تزال موجودة عند مداخل القرية".

وختمت: "نجدّد التأكيد على أهلنا الأعزاء عدم التوجه إلى البلدة حفاظًا على سلامة الجميع وترك مهلة أمام الجيش اللبناني لكي يستطيع مسح الأحياء من الأجسام المتفجرة وغيرها. أعادكم الله إلى دياركم سالمين غانمين".