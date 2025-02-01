ستُجرى أعمال صيانة على المسلك الغربي من جسر الفيات في محلّة سوق الأحد – بيروت، المؤدّي من العدلية إلى تقاطع الدخولية، وذلك يوم الأحد بتاريخ 2-2-2025 اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 10:00 صباحًا، بحيث سيتمّ تحويل السير تحت الجسر باتّجاه سوق الأحد.



لذا يرجى توخّي الحذر على المسلك المذكور، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.