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تحضروا.. منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل!

1
FEBRUARY
2025
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يعود الاستقرار الجوي اليوم ويستمر لغاية منتصف ليل الثلاثاء، يليه كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، تترافق مع تشكل منخفض جوي عالي الفعالية. يبدأ المنخفض بالتأثر على لبنان بين منتصف ليل الثلاثاء وفجر الاربعاء ويتحول الطقس بين الخميس والجمعة الى بارد جداً ومثلج وتتدنى الثلوج الى ما دون عتبة الــ١٠٠٠ متر بقليل.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مستقر قليل السحب اجمالا
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر قليل السحب مع ظهور سحب مرتفعة بعد الظهر والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الاثنين: مستقر وغائم والحرارة بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ٣ و١٥ بقاعاً وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

LBCI

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