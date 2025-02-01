عناوين الصحف ليوم السبت 1 شباط 2025

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الأخبار

أميركا تفتح رحلة لبنان نحو التطبيع: ترامب يستعدّ لافتتاح السفارة وينتظر إضعاف حزب الله أولاً

سلام يواصل المناورات واعتراضات لسنّة الشمال: حملة لبنانية – أميركية لإقصاء حزب الله والتيار

البناء

تبادل رابع في غزة: 3 أسرى مقابل 183 منهم 72 من الأحكام العالية والمؤبدات / المقاومة الإسلامية في سورية تعلن أولى عملياتها في القنيطرة.. والاحتلال يعترف / إشكال

الجمهورية

مانشيت: «فيتو» أميركي على مشاركة «الحزب».. والحكومة من «الحقائب» إلى الأسماء

اللواء

دخول عربي على خط نزع ألغام التأليف.. وأجواء إيجابية مع «الثنائي»

عبد العاطي يكشف عن اتصالات لسحب الاحتلال ضمن المهلة.. ومطالبة إيرانية تسهيل إقامة نازحين «سوريين - إيرانيين»!