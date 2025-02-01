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أسرار الصحف ليوم السبت 1 شباط 2025

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اللواء

لم يخلُ إجتماع بين مسؤول غير مدني ومسؤول في «الثنائي» من الحدَّة على خلفية مسيرات الأعلام التي تخطت الإطار الجغرافي، الى حدّ الاحتكاك..

تمرُّ العلاقة بفتور بين مرجع ورئيس تيار، وتطرح علامات استفهام، ضمن أجوبة غامضة..

كشف دبلوماسي واسع الاطلاع أن هدف زيارة وزير دولة عربية فاعلة يتعلق بصعوبة رئيسية بمشروع تهجير الفلسطينيين، وتوطينهم حيث هم..

البناء

قال مسؤول بارز إن على القيادات اللبنانية التي تتوهّم تفادي العدوانيّة الإسرائيلية باعتبار حزب الله هو المشكلة أن تنظر نحو التصرف الإسرائيلي في سورية، حيث الحكم الجديد قدّم خدمات لـ”إسرائيل” فشلت هي بتحقيقها بقوتها الذاتية مثل إخراج إيران وقطع إمداد حزب الله، وحيث لا يمكن الحديث عن أي استفزاز حتى كلامي لـ”إسرائيل” من الجانب السوري وحيث حلفاء الحكم الجديد هم أصدقاء لـ”إسرائيل” وخصومه خصومها، وقد امتنع الحكم الجديد طلباً لإرضاء “إسرائيل” عن ذكر احتلال الجولان في بياناته وعن استقبال وفد مهنّئ من حركة حماس التي دفعت سابقاً ثمن دعمه قطيعة مع النظام السابق وحلفائه في محور المقاومة، ورغم ذلك لا تتوقف القوات الإسرائيلية عن التوسّع وبناء مواقع لها داخل الأراضي السورية والتوغل بحريّة في أعماق قريبة من العاصمة. وقال مهما حاولنا لن نصل إلى الأداء السوريّ وختم بالقول فلنبحث عن طريقة مختلفة.
كواليس

قال مسؤول سابق إن اتفاق الطائف نقل القرار السياسي في الدولة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس إلى رئيس الحكومة ما يعني أن الحكومة يجب أن تكون سياسية فلا يستطيع أن يكون وزيراً للصحة مجرد طبيب لامع وعندما تكون مناقشة قانون الانتخابات أو اتفاق وقف إطلاق النار مع “إسرائيل” أو ترسيم الحدود البحريّة مع سورية أن يعتذر لأن اختصاصه صحة وعندما يناقش ويصوّت الوزير بما يريده رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فهو يعلن هوية سياسيّة تشبه نقاشه وتصويته بما ينسجم مع طرف حزبي أو تكتل نيابي. وهذا معنى حكومة سياسيّة يراعي توزيع التوازنات فيها حسابات طائفية وسياسية. ومن قال إن هذا يجب أن يجري على حساب كفاءات الوزراء ونزاهتهم؟

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