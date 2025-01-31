معلوف: عدم تمثيل الاحزاب في الحكومة "أمر غير طبيعي" لهذه الاسباب!

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كتب النائب السابق سيزار المعلوف عبر حسابه على منصة "اكس":

الشعب هو مصدر السلطات والشعب هو من اعطى كلمته في صناديق الاقتراع بعد ثورة ١٧ تشرين . نتفهم شروط رئيس الحكومة المكلف بفصل السلطات وهذا امر طبيعي ومنطقي . اما الا تتمثل الاحزاب في الحكومة كشرط هو امر غير طبيعي لسببين ، الاول ان مجلس النواب هو من يعطي الثقة للحكومة وعندها ستصبح حكومة عرجاء في اول العهد . ثانياً لا تستطيع الاحزاب الهروب من المسؤولية في السلطة التنفيذية كي لا تصبح شاهد زور بمن اعطاها الثقة واذا قبلت بعدم المشاركة تكون قد اعترفت بفشلها واساءت الامانة ، عندها استقالة اي حزب من مجلس النواب اذا قبل بعدم المشاركة هو اشرف له ولمناصريه .