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قوى الامن: توقيف مطلوب بجرائم تأليف عصابة سلب وسرقة واطلاق نار في خلدة

31
JANUARY
2025
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 صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية، سيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين في داخل شقّة سكنيّة في محلّة خلدة، ويُدعى ح. ش. (من مواليد عام 2004، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة، ومسلّح بصورة مستمرة، ومطلوب للقضاء بموجب 8 ملاحقات قضائيّة بجرائم: تأليف عصابة مسلّحة، سلب بقوّة السّلاح، سرقة، إطلاق نار، شراء مسروق.

أعطيت الأوامر للقوّة الخاصّة التّابعة للشّعبة للعمل على رصده وتوقيفه.

بتاريخ 25-1-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، والتّأكّد من وجوده داخل الشّقّة، نفّذت القوّة المذكورة مداهمة، حيث تمكّنت من توقيفه وضبط مسدّسه الحربي، رغم محاولته الفرار ومقاومة العناصر.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، إضافةً إلى تعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء".

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