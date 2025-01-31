ياسين جابر وزيرا للمالية دون اعتراض سلام... اليكم آخر معلومات تأليف الحكومة!

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أفادت مصادر "الثنائي الشيعي" لقناة "الجديد"، بأنه "بعد اجتماع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ومعاون الامين العام لحزب الله حسين الخليل ورئيس الحكومة المُكلف نواف سلام تم تثبيت ياسين جابر للمالية ولم يبدِ سلام اعتراضاً"، لافتةً الى أن "الاجتماع مع سلام كان مثمرا حيال النقاش في الحقائب الخمس وآلية التسمية".

وذكرت معلومات "الجديد"، أن "نواف سلام طلب من حزب الله اختيار وزير من خريجي الجامعة الأميركية للصحة".

هذا وكشفت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجديد"، أننا "لم نتبلغ بالحقائب حتى مساء الجمعة والنقاش لم يصل لتداول الأسماء بعد".