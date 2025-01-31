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"خلي اللي بدو يخرّب يخرّب"... نائب قواتي يكشف: الموفد السعودي سيوجه تحذيرا للرئيس المكلف!

31
JANUARY
2025
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أشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب غياث يزبك، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّ "الموفد السعودي يزيد بن فرحان سيوجّه عندما يحضر إلى لبنان كلامًا لرئيس الحكومة المكلف شبيهًا بالتحذير الذي أطلقه مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعد بولس".

وكانت قد نقلت القناة عن مصادر في حزب "القوات" تعليقاً على مسار التأليف، بأنّه: "مش ماشي الحال هيك" و"القبول بإعطاء المالية للثنائي الشيعي مرّة جديدة تفخيخ لمسار الحكومة في العهد الجديد"، وهو ما رفضه رئيس "القوات" سمير جعجع في كلمة له في وقت سابق من اليوم.

وأمس، أشار مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعد بولس، في حديث لقناة الجديد، الى أننا "نتابع التطورات السياسية في لبنان عن كثب، ونتطلع إلى التغييرات الشاملة".

 ولفت بولس، الى أنه "كما حدث في رئاسة الجمهورية والحكومة، نأمل أن ينعكس ذلك على التشكيلة الحكومية بحيث تعكس الإصلاح المطلوب، وأن لا يُعاد تعيين من كان له دور في المنظومة السابقة، وذلك من أجل استكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي"
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