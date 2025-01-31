بالصور- مخزن للأسلحة وذخائر حربية... هذا ما عثر عليه الجيش!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31/1/2025، دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من المخدرات. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت - بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش. وكذلك، أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسين حربيين. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".