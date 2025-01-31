"حادث الدهس في الصرفند"... هذا ما اعلنته عائلة المنفذ!

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اصدرت عائلة منفذ حادث الدهس في الصرفند محمد العقلة بيانا، اشارت فيه الى انها "فوجئت بالحادث الذي حصل مع محمد العقلة، إلا أننا كعائلة ندعو الأجهزة الأمنية الى القيام بواجبها لإلقاء القبض على ابننا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونحن عائلة العقلة نتبرأ من هذا الفعل الذي لا يمثل توجهاتنا لا من قريب ولا من بعيد ، كما وأننا نهيب بأصحاب الدم الذين قدموا فلذات أكبادهم دفاعا عن الوطن، أن يتعالوا عن الجراح، فنحن أخوة بالدم وشركاء بالمسار والمصير، وإن بلدتنا قدمت الكثير من ابنائها وحجرها وشجرها في هذه المعركة وقبله،ا وستبقى هذه البلدة حاضنة لكل مقاوم للعدو الصهيوني.الرحمة والمجد للشهداء والشفاء للجرحى".

