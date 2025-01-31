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هيئة قضاء زحلة في "التيار" تتقدم بأحرّ التعازي لعائلتَي العتل والبردويل: نناشد المسؤولين المبادرة لوضع خطة تحفظ الأرواح

31
JANUARY
2025
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تتقدم هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بأحرّ التعازي لعائلتَي العتل والبردويل اللتين فجعتا بفقدان فلذتَي أكبادهما وهما في بداية مشوار الحياة، وتركا بغيابهما مدينة زحلة وأهاليها الذين سهروا ليلة الحادثة المشؤومة حتى الصباح حزنًا وألمًا وحرقة على غياب الشباب ووجع أهاليهم.

إن ّ حوادث الطرق بكل لبنان وعلى أوتوستراد الموت في زحلة خاصة، ازدادت بشكل مأساوي مسببة فقدان أحبة وإصابات بليغة ترافق الإنسان وبشكل دائم ولمدى الحياة أحياناً.

وعليه نناشد المسؤولين المبادرة لوضع خطة تحفظ الأرواح وتفرض بشكل فعال وحضاري تطبيق قانون السير حفظًا للأرواح والحوادث المميتة والمؤلمة ولنا في تجارب كثير من الدول أمثلة نستطيع الإفادة منها. كما أن هذه الفاجعة وأخواتها، يجب أن تكون دافعاً أيضاً لبناء جسر للمشاة على هذا الأوتوستراد في كسارة، مع ما حمله من حوادث صدم مميتة للمواطنين وطلاب الجامعة اللبنانية خاصة.

إن التيار الوطني الحر في زحلة سيواصل متابعة هذا الملف بكل السبل، إذ أننا نتمنى للشاب نايف شكر إبن الصديق محمود الشفاء العاجل، نتمنى أن تكون هذه الفاجعة خاتمة أحزان أهالي الفقيدين الشابين الحبيبين يورغو وانطوني ولمدينة زحلة وأهاليها الذين يغمرهم الحزن.

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