عبد العاطي بعد لقائه الرئيس المكلف: لا يجوز لأي طرف خارجي أن يتدخل في تشكيل الحكومة!

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استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام ظهر اليوم في دارته في قريطم، وزير خارجية مصر الدكتور بدر أحمد عبد العاطي في حضور السفير المصري علاء موسى والوفد المرافق.

‏بعد اللقاء قال الوزير عبد العاطي:"تشرفت بمقابلة رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ، ونقلت تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الرئيس ، والتمنيات القلبية بكل التوفيق، وإن شاء الله نأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية في المستقبل القريب، وحتى يتم استكمال كل مؤسسات الدولة اللبنانية ، وحتى تستطيع الحكومة بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس جوزاف عون أن تتفرغ لعملية الإعمار وإعادة إعمار ما تم تدميره وفرض الأمن والاستقرار ".



اضاف:"الشعب اللبناني متفائل خيرا ونحن متفائلين خيرا بوجود شخصيتين كريمتين وعظيمتين ممثلتين بفخامة الرئيس جوزف عون كشخصية قيادية حكيمة ، ودولة رئيس الوزراء المكلف لما له من خبرات كثيرة جدا، وخبرات ليست فقط لبنانية ، وإنما أيضا خبرات دولية ، كلنا ثقة وكلنا أمل في عودة لبنان قريبا جدا للتعافي وأيضا إن شاء الله تلبية كل طموحاته وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق ، لأن هذا الشعب حان له أن يهنئ ويستريح بعد كل المعاناة التي تعرض لها".

وقال :"قدمت لدولة الرئيس دعوة لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التي يتولى رئاستها رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، وان شاء الله نتطلع إلى عقدها في المستقبل القريب، بعد تشكيل الحكومة العتيدة بقيادة الرئيس سلام ، وكل المحبة وكل التقدير والتمنيات بالتوفيق، كما نقلت لدولة الرئيس المكلف أيضا حرصنا على لبنان واستقراره، وأهمية الانسحاب الكامل غير منقوص من جنوب لبنان، و إعطاء الفرصة كاملة للجيش الوطني اللبناني ليستكمل انتشاره، ونقلت أيضا ادانتنا الكاملة لاستهداف المدنيين في جنوب لبنان، وأهمية العودة الآمنة لكل اشقائنا إلى الجنوب وإلى البقاع".

وختم بالقول :" مرة أخرى كلنا تفاؤل بأن إن شاء الله لبنان خلال الفترة القادمة سيقف على قدميه مرة أخرى ، وسيتعافى تماما بفضل وجود شخصيات وطنية ممثلة بالرئيسين عون وسلام".

وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة قال الوزير المصري:" هذه ملكية وطنية لبنانية ولا يجوز لاي طرف خارجي ان يتدخل بها نحن على ثقة بحكمك رئيس الدولة والرئيس سلام، وإن شاء الله يتم التوافق وتكون هناك حكومة قريبا جدا تمثل كل لبنان وكل التمنيات القادمة".