living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عبد العاطي بعد لقائه الرئيس المكلف: لا يجوز لأي طرف خارجي أن يتدخل في تشكيل الحكومة!

31
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام ظهر اليوم في دارته في قريطم، وزير خارجية مصر الدكتور بدر أحمد عبد العاطي في حضور السفير المصري علاء موسى والوفد المرافق.

‏بعد اللقاء قال الوزير عبد العاطي:"تشرفت بمقابلة رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ، ونقلت تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى دولة الرئيس ، والتمنيات القلبية بكل التوفيق، وإن شاء الله نأمل في تشكيل الحكومة اللبنانية في المستقبل القريب،  وحتى يتم استكمال كل مؤسسات الدولة اللبنانية ، وحتى تستطيع الحكومة بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس جوزاف عون أن تتفرغ لعملية الإعمار وإعادة إعمار ما تم تدميره وفرض الأمن والاستقرار ".


اضاف:"الشعب اللبناني متفائل خيرا ونحن متفائلين خيرا بوجود شخصيتين كريمتين وعظيمتين ممثلتين بفخامة الرئيس جوزف عون  كشخصية قيادية حكيمة ، ودولة رئيس الوزراء المكلف لما  له من خبرات كثيرة جدا،  وخبرات ليست فقط لبنانية ، وإنما أيضا خبرات دولية ، كلنا ثقة وكلنا أمل في عودة لبنان قريبا جدا للتعافي وأيضا إن شاء الله تلبية كل طموحاته وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق ، لأن هذا الشعب حان له أن يهنئ ويستريح بعد كل المعاناة التي تعرض لها".
وقال :"قدمت لدولة الرئيس دعوة لعقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التي يتولى رئاستها رئيسي  وزراء البلدين الشقيقين،  وان شاء الله نتطلع إلى عقدها في المستقبل القريب،  بعد تشكيل الحكومة العتيدة بقيادة الرئيس سلام ، وكل المحبة وكل التقدير والتمنيات بالتوفيق، كما  نقلت لدولة الرئيس المكلف أيضا حرصنا على لبنان واستقراره،  وأهمية الانسحاب الكامل غير منقوص من جنوب لبنان، و إعطاء الفرصة كاملة للجيش الوطني اللبناني ليستكمل انتشاره، ونقلت أيضا ادانتنا الكاملة لاستهداف المدنيين في جنوب لبنان،  وأهمية العودة الآمنة لكل اشقائنا إلى الجنوب وإلى البقاع".
وختم بالقول :" مرة أخرى كلنا تفاؤل بأن إن شاء الله لبنان خلال الفترة القادمة سيقف على قدميه مرة أخرى ، وسيتعافى تماما بفضل وجود شخصيات وطنية ممثلة بالرئيسين عون وسلام".
وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة قال الوزير المصري:" هذه ملكية وطنية لبنانية ولا يجوز لاي طرف خارجي ان يتدخل بها نحن على ثقة بحكمك رئيس الدولة والرئيس سلام، وإن شاء الله يتم التوافق وتكون هناك حكومة قريبا جدا تمثل كل لبنان وكل التمنيات  القادمة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   