وزير الخارجية استقبل مساعد وزير الخارجية الايراني

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القنصلية والبرلمانية وحيد جلال زاده، يرافقه السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني، وتم البحث في مستجدات لبنان والمنطقة.

وفي لقاء آخر، تسلّم الوزير بو حبيب نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفينينا المعيّن لدى لبنان غورازد رينسيلج، وتمّنى له النجاح في مهمته مبدياً استعداد وزارة الخارجية اللبنانية والسلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين.

كما تم البحث في التحضيرات للزيارة المرتقبة لوزير خارجية سلوفينيا إلى لبنان الاسبوع المقبل.