"Líbano fuerte": Un gobierno reformista soberano con criterios unificados y sin discriminación entre bloques... El regreso se vio empañado por un comportamiento irresponsable

A + A -

El bloque "Líbano Fuerte" ha mantenido su reunión ordinaria presidida por el diputado Gebran Bassil, debatió los acontecimientos y los sucesos y emitió una declaración:

1- El bloque sigue el proceso de formación del gobierno y se preocupa en este contexto de que se forme un gobierno soberano y reformista para hacer frente a los numerosos desafíos y recuerda que el gobierno es ante todo un centro de decisión política, no un centro de estudio, y debe encarnar la reforma con sus ministros y su programa basado en el sistema democrático parlamentario que representa la voluntad del electorado. El Bloc subraya que la base del proceso de formación es respetar la unidad de criterios en la formación y no discriminar entre un bloque parlamentario y otro, para que esto no constituya un retroceso al no lograr el cambio positivo deseado.

2- El Bloc lamenta que el heroico y ensangrentado regreso de la gente del Sur a sus pueblos al final de los sesenta días se viera empañado al cabo de las horas por un comportamiento irresponsable de las milicias, que adoptaron un carácter sectario para transmitir mensajes fuera de lugar. El Bloque considera que ese comportamiento provocador ha ahondado la división, dañado el escenario de la unidad nacional y alimentado el extremismo, y que quienes incurren en él deberían abstenerse de repetirlo para evitar sus inconvenientes.