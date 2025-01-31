منتدى حوار بيروت: لحكومة تحاكي تطلعات اللبنانيين وتلبّي طموحاتهم

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عقد "منتدى حوار بيروت" اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، واشار في بيان الى انه " جرى التداول في آخر التطورات على صعيد تشكيل الحكومة، والأحداث سيئة الذكر والمرفوضة التي شهدتها شوارع العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية مساء الأحد الماضي".

كما تطرق المنتدى إلى بعض المطالب البيروتية. وكان الخبير الاستراتيجي رياض قهوجي ضيف الجلسة حيث استعرض آخر التطورات الاستراتيجية على الساحة الدولية.

واتخذ المنتدى التوصيات أبدى خلالها المجتمعون "استنكارهم واعتراضهم على المسيرات الاستفزازية بالدراجات النارية التي جرت مساء الأحد الفائت، وترويع سكان العاصمة. مطالبين الأجهزة الأمنية الرسمية القيام بواجبها وملاحقة كل من شارك في هذه الأعمال الاستفزازية."

ووجهوا" التحية لأهلنا في منطقة ساقية الجنزير على موقفهم المشرف تجاه المسيرات الاستفزازية، ورفضهم للفتنة. والتأكيد على المشاركة في الوقفة الاعتراضية التي دعوا إليها في ساقية الجنزير، يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة، داعين أهل بيروت لأوسع مشاركة".

واستنكروا" الاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في القرى الجنوبية"، وطالبوا" الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 بالتحرك الفوري لاحتواء تداعيات ما يحصل". ودعا المنتدى إلى" تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من كلا الطرفين".

كما طالب" بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بعيداً من المحاصصة والحسابات الطائفية والمذهبية الضيقة، على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تمكنها من قيادة المرحلة الصعبة والمثقلة بالأزمات، وأن تحاكي تطلعات اللبنانيين وتلبّي طموحاتهم، وذلك لتأمين انطلاقة العهد وإطلاق ورشة الإصلاح والإنقاذ التي ينتظرها الأشقاء والأصدقاء لمساعدة لبنان".