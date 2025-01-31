قوى الأمن توقف سارق 70 ألف دولار في الدورة!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان التالي: بتاريخٍ سابق، ادّعى أحد المواطنين ضدّ مجهول بجرم كسر زجاج باب سيّارته المركونة في محلّة الدّورة، وسرقة مبلغ 70 ألف دولار أميركي عائد للشّركة التي يعمل فيها.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من معرفة هويّة المشتبه به، ويدعى: أ. س. (من مواليد عام 1984، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.



وبتاريخ 21 كانون الثاني 2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة حيّ السّلّم، أثناء تنقّله على متن دراجة آليّة لون رمادي، حيث تم ضبط الدراجة، إضافة إلى مسدّس حربي ومبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من المبلغ المسروق.



وخلال التّحقيق، اعترف الموقوف بأنّه أثناء تجوّله في الضّاحية على متن دراجة آليّة عائدة لشقيقه، شاهد شخصًا يحمل ظرفًا ويمسك به بحرصٍ شديد قبل أن يخفيه تحت مقعد سيّارته. فقام بتتبّعه إلى محلّة الدّورة، وانتظر ركن السّيّارة ومغادرة صاحبها للمكان، ليُقدم عندها على كسر زجاجها وسرقة الظرف. كما اعترف بشراء المسدّس والدّراجة التي أوقف على متنها من الأموال المسروقة، إضافة إلى صرف جزء منها في لعب الميسر.



وأُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.