باسيل يستقبل سفيرة بولندا في لبنان ومديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإتحاد الأوروبي: ملف النزوح السوري ومكافحة الفساد على طاولة البحث

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي سفيرة بولندا في لبنان ألكسندرا بولوفسكا - مكايب، في حضور عضو المجلس السياسي وديع عقل والمستشار في قسم العلاقات الدبلوماسية رامي منعم. وتم التداول في الوضع اللبناني وسبل التعاون في المجالات المختلفة.

كما استقبل باسيل مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإتحاد الأوروبي هيلين لوغال وسفيرة الإتحاد ساندرا دو فيل على رأس وفد، بحضور النائبة ندى البستاني وعضو المجلس السياسي وديع عقل ومنسق قسم العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.

وتم بحث الأوضاع في لبنان ومن بينها ملف النزوح السوري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الوضع في سوريا وتأثيراته.