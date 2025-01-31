وديع عقل: فضيحة لبنانية بحجم كارثة!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر منصة X التالي:

تبييض الفساد أخطر من تبييض الأموال!

فضيحة لبنانية بحجم كارثة

Judicial Scandal: Whitewashing Corruption is Worse than Money Laundering!

إقفال ملف تبييض الأموال والإثراء غير المشروع في بنك التمويل (جان قهوجي ورفاقه) هو ضربة قاضية لما تبقى من سلطة قضائية مستقلة في لبنان!

إصلاح؟! استقلالية؟! استعادة ثقة بالدولة؟! أين العدالة؟!

أنا قدّمت الملف كاملاً مع المستندات الى القاضي عقيقي، ثم ادعت النيابة العامة عام 2020 بجرائم خطيرة، ليأتي قرار قاضي التحقيق والنائب العام في بيروت، الآن، بمنع المحاكمة عن الفاسدين بحجة "مرور الزمن"! بينما هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم

بدل التوسع بالتحقيق… يُغلَق الملف في بيروت؟!

بينما الجريمة بعشرات ملايين الدولارات

إلى كل شرفاء القضاء والوطن: لا تقبلوا تشريع الفساد والنهب وتبييض الأموال! معركتنا مستمرة والحق لا يموت!