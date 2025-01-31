إسرائيل تهدد بضرب مطار بيروت!؟

A + A -

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل هددت بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لتهريب مساعدات لـ"حزب الله"

واشتكت إسرائيل للجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان من أن دبلوماسيين إيرانيين وآخرين يقومون بتسليم عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى حزب الله لتمويل إحيائه، حسبما ذكر مسؤول دفاعي أمريكي يتحدث باسم اللجنة وأشخاص مطلعون.

ووفقاً للشكاوى الإسرائيلية، كان المبعوثون الإيرانيون يسافرون جواً من طهران إلى مطار بيروت الدولي بحقائب مليئة بالدولار الأمريكي، حسبما قال الأشخاص المطلعون على هذه الادعاءات بالإضافة إلى ذلك، زعمت إسرائيل في شكاواها أنه تم استخدام مواطنين أتراك لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت جواً.