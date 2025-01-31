مصادر "التيار" للجمهورية: شيطنة الأحزاب لا تُساهم في رفد العملية الإصلاحية بمقوّمات التنفيذ والدعم

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كشفت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّه في وقت «كانت أحزاب تشترط وتطالب بحقائب، أو بمعايير «بسمنة» ومعايير «بزيت»، لوحظ أنّ التيار لا يتمسك بشيء ولا يطالب بشيء، بل مسهِّل إلى أقصى حدود، بالتوازي مع التمسك بالمعايير الموحّدة». وأضافت أنّ التيار كان «بيضة قبّان في نجاح سلام ووصوله، وهو يستكمل هذا المسار بتأكيد العمل على مسار إصلاحي عام للحكومة، فيما بقية الأفرقاء يصرّون على حقائب معيّنة».

ولفتت مصادر التيار إلى أنّ «من السهل جداً الجمع بين التمثيل السياسي والحزبي والطابع الإصلاحي، فشيطنة الأحزاب التي أشار إليها بياننا أمس، لا تُساهم في رفد العملية الإصلاحية المطلوبة بمقوّمات التنفيذ والدعم الحزبي والنيابي»