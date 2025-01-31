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نائب: ببساطة الاميركي لا يريد حزب الله في الحكومة

31
JANUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حول تشكيل الحكومة الجديدة، تسرّبت شكوك الى اوساط سياسية وشعبية من ربط تشكيل الحكومة، بتسهيل تسريع انسحاب جيش الاحتلال من المناطق الجنوبية التي ما زال يتواجد فيها، لا سيما بعد وضع «المعايير المتشددة» التي تستبعد السياسيين لا سيما من ثنائي المقاومة امل وحزب الله عن التركيبة الحكومية، وبعد الكلام الاميركي الصريح من اكثر من سيناتور ومسؤول بعد تكليف الرئيس نواف سلام عن ضرورة «منع حزب الله من السيطرة على قرار الحكومة».


وقد أقرّ نائب مستقل على تواصل مع الدول «الراعية» للوضع اللبناني بهذا التدخل والضغط الاميركي بقوله لـ «اللواء»: كلام المسؤولين الاميركيين صحيح، وببساطة فالاميركي لا يريد حزب الله في الحكومة ولا في القرار السياسي، وهذا يسبب مشاكل داخلية نظرا للتركيبة اللبنانية! ولذلك ايضا يعتقد النائب المذكور ان تشكيل الحكومة متأخر ولو قليلاً بسبب التعقيدات القائمة.

اللواء
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