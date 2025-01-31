تأليف الحكومة: اقتربت الأمور من خواتيمها... والثنائي هو الأحرص...

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة: قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان جزءا كبيرا من النقاش يتعلق بالبيان الوزاري وعناوينه، وخصوصا موضوع المقاومة في ظل ما حصل في الجنوب منذ الأحد الماضي موعد انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، قبل ان يتم تمديده حتى 18 فبراير المقبل.

وتوقع ان تشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة «تطورات قد تفرض نفسها على الواقع، خصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الواضح بعودة الغارات خارج المنطقة المعنية بالاتفاق وهي جنوب الليطاني».

كما توقع المصدر «ان تأخذ مسألة البيان الوزاري حيزا من النقاش، لإيجاد توصيف مقبول في البيان اذا تم تجاوز عبارة المقاومة، كاعتماد تبني الخيار الديبلوماسي أو اتفاق وقف إطلاق النار لتأمين الانسحاب الإسرائيلي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبلدات في الجنوب، وتأكيد إسرائيل الدائم انها لن تنسحب من كل الأراضي اللبنانية».

وتحدثت مصادر مقربة من «الثنائي» لـ «الأنباء» عن «التزام الصمت حيال رمي مسؤولية تأخير التشكيل عليه، لتجنب الدخول في سجالات سياسية تزيد الأمور تعقيدا».

وأضافت: «مادامت الكتل والأحزاب ترشح الأسماء للحقائب وتفاوض على حصصها، فهذا الأمر ينطبق على الثنائي تحت سقف المعايير التي حددها الرئيس المكلف، وهي عدم توزير النواب أو الحزبيين أو المرشحين إلى الانتخابات».

وخلصت المصادر إلى القول: «اقتربت الأمور من خواتيمها والثنائي هو الأحرص من الآخرين على قيام حكومة قادرة على العمل بأسرع وقت، خصوصا ان لديه هما إضافيا بإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال للأراضي اللبنانية».