أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2025

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اللواء: أسرار

لغز

جرت مراجعة نمطية تأليف الحكومات السابقة خلال العقدين الماضيين، لتجنُّب الثغرات التي أدت إلى اهتزازات سياسية، شلَّت العمل الحكومي والدولة...

همس

يتردد أن مستشاراً أميركياً، من أصول لبنانية، كان له موقف مفاجئ، من عدد من الأسماء في الحكومة، لاعتبارات سياسية، تتعلق بتصوُّر بلاده للمرحلة الجديدة في لبنان.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أوروبي إن الهيئة القانونية الاستشارية لدى مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي شكلت لجنة من استشاريين في الشؤون الدستورية لدراسة الصيغة التي أعلن فيها الرئيس الانتقالي في سورية والصلاحيّات التي مُنحت له بتشكيل مجلس تشريعيّ وغياب تحديد مهلة معقولة للرئاسة الانتقاليّة لتبني عليها مقترحاً واضحاً في كيفيّة التعامل مع المرحلة الجديدة، خصوصاً لجهة وضع مهل لتشكيل حكومة جامعة ولجنة صياغة إعلان دستوريّ بمعونة أمميّة وأن ذلك سوف تكون له انعكاسات على برمجة رفع العقوبات.

كواليس

قال أحد الوسطاء في مفاوضات غزة إن حال الهيستيريا الإسرائيلية التي ظهرت مع تنفيذ عمليتي التبادل الثانية والثالثة في إطار المرحلة الأولى تؤكد الشعور بالضيق من مشاهد تأكيد الفشل العسكري الإسرائيلي التي تظهرها عمليات التبادل وانعكاساتها على الرأي العام الإسرائيلي. وقالت إن المقاومة لا تزال تربح الحرب الإعلامية باستثمار الأحداث الكبرى التي تكون المقاومة فيها محور حدث إخباريّ كبير بينما تخسر “إسرائيل” حرباً تملك كل الأدوات اللازمة لربحها.