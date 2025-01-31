عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2025

الأخبار: لجنة الإشراف تلتزم بطلبات العدو للتفتيش جنوب الليطاني وشماله
سلام في مواجهة الجميع
محمد الضيف الأسطورة شهيدًا
النهار: ضغوط خارجية تراكم عقبات التأليف أمام سلام التصعيد جنوباً يستعيد خطورة المسيّرات والغارات
الجمهورية: الرياض على خط التأليف مجددًا
مذا يعني حظر إسرائيل لـ "الأونروا"؟
الديار: الرئيس عون يعد خطة عملانية لسحب الذرائع «الاسرائيلية»
ضبابية حكومية... ضغط اهالي الجنوب مستمر
اللواء: سلام متمسك بصلاحيات التأليف.. و«فيتو أميركي» على توزير حزب الله
حركة الموفدين في بيروت دعماً للاستقرار.. ولجنة المراقبة الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلة ترامب
البناء: إنجاز التبادل الثالث في غزة ومحاولة إسرائيلية للعرقلة غيظاً من حضور المقاومة / القسام تزفّ قادتها الشهداء وفي مقدّمتهم محمد ضيف ومروان عيسى ورافع سلامة / جرعة تفاؤل حكوميّة بعد تدخل عون لمساعدة سلام لتفكيك العقد التقنية والسياسية
l'orient le jour: Les premiers noms commencent à voir le jour
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غوتيريش يطالب بإجلاء فوري ﻟ2500 طفل من قطاع غزة لأسباب طبية
الأنباء الكويتية: تحذيرات من 3 أسابيع صعبة في ظل التصعيد الإسرائيلي
ملامح الحكومة بدأت تظهر.. ونقاشات حول البيان الوزاري وعناوينه