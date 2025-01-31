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ملامح الحكومة العتيدة بدأت تظهر؟

31
JANUARY
2025
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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة: في معلومات لـ «الأنباء» ان ملامح الحكومة العتيدة بدأت تظهر بتوزيع المقاعد على الكتل السياسية والأحزاب الأكثر تمثيلا في البرلمان.

 

وباتت المقاعد المتاحة عمليا بواقع اثنين لدى الطوائف المسيحية، بعد توزيع 3 مقاعد لكل من حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» (للأخير مقعدان زائدا مقعدا للطائفة الأرمنية يدرج في حصة «التيار»)، إلى مقعد لكل من «الكتائب» و«المردة»، فضلا عن مقعدين لحقيبتي الدفاع والخارجية يختار رئيس الجمهورية المرشحين لتوليهما. ويبقى مقعدان قد يحصل عليهما نواب التغيير أو تكتلات أخرى متوسطة العدد وتضم مزيجا من النواب من طوائف مختلطة.

 

والشيء عينه في الحقائب الخمس المخصصة للطائفة السنية، مع اختيار الرئيس المكلف بتوزير سيدة ورجل لحقيبتين (الشؤون الاجتماعية والاقتصاد)، على ان يختار اسما يحظى بالقبول من «تيار المستقبل» لحقيبة الداخلية. ويبقى مقعدان برسم الكتل النيابية السنية وبينها كتلة «الاعتدال الوطني» التي تطالب بتمثيلها في الحكومة.

 

في حين ان المقاعد الوزارية الخاصة بالطائفة الشيعية ستؤول كلها للثنائي المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله»، وكذلك المقعدان المخصصان للطائفة الدرزية، بحيث اختار الزعيم وليد جنبلاط اسما (فايز رسامني)، وينتظر عرض الاسم الثاني من الرئيس المكلف للموافقة عليه.

 

ويتحدث الرئيس المكلف عن أسلوب جديد في التشكيل والعمل الحكومي، يريد عبره إحداث صدمة إيجابية تنعكس انفراجا في التعثر الاقتصادي والمالي الذي ترزح تحته البلاد. ويوازن بمرونته بين طلبات الكتل السياسية وذهابها في الاعتراض على وزارات قد تؤول إلى كتل أخرى، وبين إصراره على اختيار وزراء من أصحاب الكفاءة من غير الحزبيين وغير الطامحين للترشح إلى الانتخابات البلدية والنيابية، سعيا إلى تحريرهم من ضغوط قد يتعرضون لها من محيطهم من أحزاب وغيرها.

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