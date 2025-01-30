"موقفنا الإيجابي والمسهّل واضح"... كتيلي ترد على ما يشاع في الصحف عن موقف التيار!

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كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين كتيلي عبر حسابها على منصة "اكس":

في جو بالصحف اليوم ويبدو انه مقصود من اكثر من جهة للايحاء ان التيار يعثّر تشكيل الحكومة العتيدة. موقفنا الإيجابي والمسهّل واضح وقد لمسه المعنيون بالتشكيل لمس اليد. تمسّكنا بوحدة المعايير هو من باب تمسّكنا بالمساواة والعدالة بين المكونات السياسية ومن باب حرصنا على انطلاقة سليمة لحكومة العهد الاولى ونجاحها في تحقيق الإصلاح والاستقرار. اما فيما يخص رغبة الرئيس المكلف عدم توزير حزبيين فنحن منفتحون على النقاش به ومن باب الإيجابية والتسهيل ايضاً، دون ان يعني أبدا اننا نقبل بشيطنة الاحزاب او الغائها كونها الركن الاساس لاي ديموقراطية والمساحة الطبيعية التي تؤهل الأشخاص لخدمة الصالح العام من خلال الانخراط في العمل السياسي. هيدي مرحلة بتستوجب الحكمة وإعلاء المصلحة الوطنية. نحنا جاهزين وقدمنا كل التسهيلات، وأكيد ما في شي بيحرجنا، لانو عنّا كل الشجاعة الأدبية لنقبل أو نرفض أو نتحفّظ.