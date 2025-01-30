"دامت لأكثر من اربع ساعات"... جلسة تحقيق مع نائب متهم بجرم إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية!

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كتب الصحافي رضوان مرتضى عبر حسابه على منصة "اكس"

على مدى أربع ساعات ونصف الساعة أمس، استجوبت رئيسة محكمة جزاء المتن القاضية سيلين خوري النائب ميشال ضاهر بجرم إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية بناء على قرار ظنّي صادر بحقه. لم يُسعف النائب الظنين "أرنب" دراسةٍ غب الطلب مخالفة للقانون، أُسقِطت كالباراشوت في جلسة التحقيق بناء على تواطؤ ما، ما استدعى القاضية خوري الحازمة أن تطلب فتح تحقيق في كيفية وصولها. هذه المرة الأولى منذ سنواتٍ طويلة في لبنان التي يمثل فيها نائب أمام محكمة جزائية ليُستجوب بارتكاب جرم جزائي. كما كانت في نفس الوقت جلسة استماع وتحقيق في قاعة مجاورة للثنائي ميشال وغبريال المر في الدعاوى العائلية حول ملكية أسهم شركة الـMTV