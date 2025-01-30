الجيش الإسرائيلي يقوم بتركيب جدران إسمنتية كبيرة عند الجدار الحدودي!

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بان جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم منذ الصباح وحتى الساعة، بعمليات تجريف في بلدتي الضهيرة والبستان الحدوديتين في قضاء صور ، وشوهدت رافعة كبيرة للاحتلال الاسرائيلي قبالة بركة ريشا، والبستان، ويارين ومروحين تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي ، وسط تحركات مكثفة لجنود الاحتلال ، فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي لقرية البستان ، واقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على البلدة وبلدات يارين والزلوطية وام التوت والضهيرة .

ويطلق الجيش الاسرائيلي بين الحين والآخر رشقات نارية باتجاه بلدة الضهيرة القديمةً القريبة من موقع الجرداح الإسرائيلي المطل على البلدة.