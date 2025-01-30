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وزير الخارجية المصري في لبنان غدًا..

30
JANUARY
2025
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يصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى بيروت يوم غدٍ الجمعة  حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون.

 وأعلنت السفارة المصرية في بيروت في بيان أن الزيارة وهي الثالثة لوزير الخارجية المصري في الأشهر القليلة الماضية، "تهدف إلى تأكيد الدعم المصري للبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تحرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين".
واشار السفير المصري علاء موسى  الى ان" وزير الخارجية سيجري العديد من اللقاءات بعد لقائه بفخامة الرئيس عون تشمل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ودولة لرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال ودولة الرئيس المكلف نواف سلام، كما سيعقد الوزير المصري جولة مباحثات ثنائية مع نظيره اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب، فضلاً عن بعض اللقاءات مع القيادات الروحية والسياسية اللبنانية"، مؤكداً أن "الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة تهدف من خلالها مصر إلى تعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والثقافي إلى مستوى استراتيجي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

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