الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار عند الحدود مع لبنان!

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّه تمّ "اعتراض طائرة بدون طيار عند الحدود مع لبنان."

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الطائرة بدون طيار التي أسقطها الجيش الإسرائيلي هي طائرة لجمع المعلومات."

وأفادت الوكالة الوطنية عن انفجار صاروخ اعتراضي فوق برج الملوك.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في مناطق عدة من جنوب لبنان، متسببةً في أضرار مادية جسيمة واستهداف مباشر للممتلكات والمرافق الحيوية.



وقد أفاد مراسل قناة المنار علي شعيب اليوم الخميس بأن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التجريف في حي المفيلحة في بلدة ميس الجبل، وذلك مقابل نقطة تمركز مستحدثة للجيش اللبناني.



وفي تصعيد ميداني آخر، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعا بقذيفتين، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.

وبينما كانت إحدى العائلات تتفقد منزلها بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من المكان، بحسب ما أفادت قناة "الميادين".