"أبناء كفركلا" استنكروا ما تعرض له فريق الـLBCI: مَن قام بهذا الفعل هم أشخاص من خارج البلدة!

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استنكر "حراك أبناء بلدة كفركلا"، ما تعرض له فريق LBCI من اعتداء قبل يومين، وأكد "بشكل قاطع أن لا علاقة لشباب البلدة بهذا الحادث".

واوضح في بيان، أن "من قام بهذا الفعل هم أشخاص من خارج كفركلا، ونرفضه رفضًا تامًا، إذ أننا نؤمن بحرية الصحافة ودورها المحوري في نقل الحقيقة. ونؤكد احترامنا الكبير لكل وسائل الإعلام، ونرحب دائمًا بوجودها في بلدتنا، بما في ذلك محطة LBCI التي نقدر عملها".

وختم:"كما ندعو القنوات الإعلامية إلى مواكبة الحراك السلمي لأبناء كفركلا ودعمه، لما فيه خير البلدة وأهلها. ونشدد على أن نهجنا كان وسيبقى قائمًا على الحوار والتعبير الحضاري عن المواقف، بعيدا من أي شكل من أشكال العنف".