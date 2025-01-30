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انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط أمطار في هذا التاريخ

30
JANUARY
2025
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منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم الجمعة حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية بارة نسبيا ورطبة تؤدي تدريجياً الى طقس متقلب وممطر أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة حتى يوم السبت حيث يعود الطقس للاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الخميس:
صافٍ إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر .

- الجمعة:
غائم جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ، وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتدَ احياناً ،مع فرص ظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة فترة بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

- السبت:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة فجرا خاصة في المناطق الشمالية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠ متر ، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

- الأحد:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة النهارية وانخفاض بنسبة الرطوبة .

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