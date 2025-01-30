حادث مطار ريغان.. انتشال ضحايا من نهر بوتوماك

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ذكرت وسائل إعلام أميركية، مساء الأربعاء، أنه جرى انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

ووقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

من جانبه، أفاد سناتور أميركي في ولاية كانساس بأنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية المنكوبة التي تحطمت في وقت متأخر الأربعاء بعد اصطدامها في الجو بمروحية عسكرية قرب مطار في واشنطن.

وكتب السناتور روجر مارشال على منصة إكس أن "طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية" واصفا الوضع بأنه "كابوس".

وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن 3 جنود بالجيش الأميركي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.