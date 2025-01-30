بالفيديو - لحظة اصطدام طائرة ركاب بمروحية قرب مطار ريغان في واشنطن!

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أعلنت الخطوط الجوية الأميركية أن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بطائرة مروحية أثناء الهبوط في مطار رونالد ريغان الوطني قرب واشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من انتشال أي ناجين من حادث اصطدام طائرة الركاب بمروحية في واشنطن.

ولم يتضح على الفور مصير من كانوا على متن الطائرتين.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادث بـ"المروع" مضيفا: "رحم الله أرواحهم"، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.

وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

من جانبه، قال مسؤول أميركي إن 3 جنود بالجيش الأميركي كانوا على متن طائرة هليكوبتر بلاك هوك اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وأفادت قناة "إن بي سي" بانتشار 18 على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث.