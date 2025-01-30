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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 كانون الثاني 2025

30
JANUARY
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الأخبار: لسلام «موتوسيكلاته» أيضاً!

سوربا | حلّ «البعث» ومجلس الشعب وتجميد الدستور: الشرع يطوّب نفسه رئيساً

عودة العدوان إلى المربع الأول

 

 

 

النهار: التوزيعة الشيعية تُستتبع بتوسيع "المفاوضات الحكومية"... سلام يتشدد في معاييره على الجميع ولا يلتزم مهلة

 

 

 

 

البناء: رفض مصري أردني علني لدعوات ترامب لاستقبال مهجرين من فلسطينيي غزة / غارات إسرائيلية جنوباً وتساؤلات تطال جدية الانسحاب ضمن مهلة 18 شباط / الحكومة مكانك راوح وتضارب في النصائح الخارجية والداخلية للرئيس المكلف

 

 

 


اللواء: مرونة صلبة بمواجهة تلاعب الكتل و24 وزيراً بمعايير واحدة
سلام: لا حقيبة حكراً على طائفة.. والاحتلال يتوعد ببنك أهداف.. وحزب الله يهدّد بالردّ

 

 

 


الجمهورية: التأليف تحت مجهر المجتمع الدولي
الحكومة والجنوب في النزاع الإقليمي

 

 

 

الديار: بري متخوف من «مفاجأة اسرائيلية» قبل 18 شباط... واستنفار امني
سلام يقرر العودة الى المعايير المقتنع بها في تشكيل الحكومة
جنبلاط متشائم من تصريح ترامب بتهجير الفلسطينيين لمصر والاردن

 

 

 


l'orient le jour: Malgré les pressions, le tandem Aoun-Salam tient bon

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مقتل 10 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على بلدة طمون بالضفة

 

 

 

الأنباء الكويتية: سلام: الحكومة من 24 وزيراً والتأخير والعقبات ليسا منّي

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