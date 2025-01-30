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سلام قدم لعون صيغة حكومية... التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس... التفاصيل

30
JANUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تأليف الحكومة: حسب المعلومات المتوافرة، أطلع الرئيس نواف سلام الرئيس جوزف عون على مسار ونتائج مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية للوصول الى التشكيلة الحكومية الجديدة.


وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام قدم لرئيس الجمهورية عون صيغة أولية غير مكتملة تناولت توزيعا للحقائب، حيث أن هناك أسماء اسقطت على بعض الحقائب وحقائب تنتظر الحسم وبالتالي هناك وزارات غير ثابتة.


ولفتت إلى أن التمثيل الشيعي في الحكومة يحتاج إلى الدرس وهناك تشاور جديد سيجريه الرئيس المكلف، مع العلم أن هناك معلومات تحدثت عن احتفاظ الشيعة بالحقائب نفسها.


وأفادت المصادر أن توزيع للوزارات السيادية باق كما كان عليه في الحكومة السابقة.

 

اما بالنسبة إلى التمثيل المسيحي داخل الحكومة فإن المصادر تحدثت عن تقلب الاسماء تبعا لتقلب الحقائب، في حين حسم اسم فايز رسامني من الحصة الدرزية.


وكررت القول أن هناك وجوها نسائية في الحكومة.

اللواء
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