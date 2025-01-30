إسرائيل تضغط عسكرياً على لبنان... ومسيّراتها فوق بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

واصلت إسرائيل الضغط عسكرياً على لبنان، إذ نفّذت غارات جوية في منطقة شمال الليطاني مستهدفةً محيط مدينة النبطية، فيما حلَّقت مسيّراتها فوق بيروت، على إيقاع نسف المباني والمنازل في المنطقة الحدودية في الجنوب، واعتقال لبنانيين حاولوا العودة إلى منازلهم.

في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله»، تعليق دفع التعويضات العائدة لترميم المنازل المتضررة جزئياً وإيواء النازحين جراء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حتى العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل، وذلك لـ«أسباب تقنية».