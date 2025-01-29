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أنقرة تندّد بغارة إسرائيلية أدّت إلى مقتل 3 أتراك

29
JANUARY
2025
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ندّدت تركيا اليوم بغارة اسرائيلية أدّت إلى مقتل ثلاثة من مواطنيها أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني بين لبنان وإسرائيل. 

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية": "تبيّن أن المواطنين الأتراك الثلاثة الذين فُقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بشكل غير قانوني من لبنان إلى إسرائيل، قتلوا بغارة جوية إسرائيلية في المنطقة". 

ولم تحدد الوزارة مكان الضربة بالتحديد. 

وأعلنت أنقرة أنها تعمل على إعادة جثثهم إلى تركيا "في أقرب وقت ممكن".

وقالت الوزارة "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم غير المشروع الذي تسبّب بمقتل مواطنينا"، داعية إسرائيل إلى "إنهاء سياساتها العدوانية التي تتجاهل حياة الإنسان وتزيد من التوترات في المنطقة، على الفور".

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