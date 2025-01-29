living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابة امتهن أفرادها سرقة المنازل والمحال التجارية خلال الحرب.. توقيف 4 منهم في البازورية!

29
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ولاسيّما جرائم السّرقة من داخل المنازل التي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، توافرت معلومات لمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة ينشط أفرادها بسرقة منازل ومحال تجاريّة، في بلدة البازوريّة.

نتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر المفرزة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة ومكان تواجدهم.

بتاريخ 13-01-2025، تمكّنت قوة من المفرزة من توقيفهم في البلدة البازورية، وهم كل من:

ر. د. (مواليد عام 1997، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
ع. د. (مواليد عام 2001، لبناني)

بتفتيشهم، ضبط بحوزتهم كميّة من حشيشة الكيف، سكّين وهواتف خلويّة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بسرقة المنازل، وأحد متاجر بيع الهواتف الخلوية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك بالاشتراك مع آخرين.

بتاريخ 26-01-2025، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتوقيف أحد شركائهم في البلدة المذكورة، ويُدعى:

م. ن. (مواليد عام 2003، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع أفراد العصابة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   