رئيس الجمهورية: ساعمل على تنفيذ خطاب القسم ليعيش اللبنانيون بكرامتهم

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اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه سيعمل على تنفيذ خطاب القسم لان ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيشوا بكرامتهم. وشدد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة وتناتش الحصص، معتبرا ان " كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء، لافتا الى ضرورة ان تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار.

كلام الرئيس عون جاء خلال اسقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية القس جو قصاب مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية على رأس وفد ضم: القس سليم صابونجي، القس الدكتور صموئيل الخراط، القاضي فوزي داغر، القس الدكتور حبيب بدر، النائب الدكتور ادكار طرابلسي، القس ليفون مقصوديان، القس الارشديكن عماد زعرب، القس اندراوس سلامة، القس جوزف نجم، القس هراير جولاقيان، القس جورج مراد، القس الدكتور بول آرا حايدوسيان، القس توما مينا، القس الدكتور شربل ملك، القس الياس صقر، Rev.Renate Ellmenreich، Rev.Brice Deymié، الدكتور جورج رحباني، الدكتور نبيل قسطه، Dr.Carlos Biaggi.

في مستهل اللقاء، تحدث القس قصاب معربا عن الثقة " باننا سنكون امام مرحلة جديدة في تاريخ لبنان." وإذ أشار الى "ان الإنجيليين متعددون كما لبنان متعدد"، فإنه أوضح ان الطائفة الانجيلية كانت من الطوائف المؤسِّسة لهذا البلد، لافتا الى اول نواة للمجلس النيابي في العام 1920 بعد إعلان لبنان الكبير، والذي كان مؤلفا من 15 عضوا من مسيحيين ومسلمين، حيث كان الإنجيليون من بين الطوائف المسيحية الممثلة فيه عبر الرئيس ايوب تابت الذي اصبح رئيسا للجمهورية ومن ثم وزيرا."

وشدد على أنه منذ ذلك الوقت، كانت دعوة الكنيسة الإنجيلية ان تكون مساهمتها في لبنان من أنبل ما يمكن ان يكون في الدولة عبر الإهتمام بالإنسان. وقال: "هذه الرسالة تشبه مساهمتكم منذ كنتم في قيادة الجيش، القائمة على إعداد إنسان يبقى للبنان، بمعنى ان افعالكم في قيادة الجيش سبقت كلامكم في خطاب القسم."

وختم بالقول: "نحن من هذا المنطلق الى جانبكم في كل ما تصبون إليه من أجل لبنان."

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وشاكرا لأعضائه تهنئتهم، وقال: "انتم تذكرون انكم كنائس متعددة وبالنسبة إلي انتم جميعا طائفة واحدة هي طائفة لبنان. وهذا ينطبق على المسيحيين والمسلمين في هذا الوطن الذي نحمل جميعا هويته الواحدة ونتفيأ بظل علمه الواحد"، مشيرا الى "ان الدين لله والوطن للجميع."

وأشار الرئيس عون الى "ان خطاب القسم كان توصيفا لواقع أليم وخارطة طريق لمواجهته، ولم اكن أتكلم في السياسة والعواطف"، موضحا ان "ما يحتاجه اللبنانيون هو ان يعيش كل مواطن بكرامته ولا يقع فريسة العوز ولذلك سنعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم ".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيقة التي لا توصل الى أي مكان وتناتش الحصص. وقال:" كل الوزارات للبنان، ومجلس الوزراء بأكمله لكل لبنان. صحيح ان لبنان مكون من طوائف وهي يجب ان تتمثل، إنما من خلال النخب التي لديها إستقلالية القرار من دون ان تعود الى المرجعية الحزبية او غيرها."

تصريح قصاب

وبعد اللقاء، أدلى القس قصاب بالتصريح التالي للصحافيين: "فرحنا كسائر اللبنانيين بإنتخاب رئيس للجمهورية. وذكرنا لفخامته الآية الواردة في الكتاب المقدس، في سفر المزامير: "من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا."

أضاف: "نحن نشعر ان خطاب القسم كان معبِّرا تماما بعلو سقفه، عن طموحات اللبنانيين، وبعمقه، عن عمق آلامهم، لذلك نستبشر بهذه الرئاسة ان ننتقل لمرحلة جديدة تكون مرحلة الدولة والمؤسسات. الدولة التي ترعى شعبها بكامله، ليس كطوائف بل جميع اللبنانيين كأسرة واحدة."

البنك الدولي

واستقبل الرئيس عون نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد عثمان ديون، وعرض معه للدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في كافة المجالات. وفي خلال اللقاء، ابلغ الرئيس عون ديون، ان لبنان عازم على اجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما اعلنه في خطاب القسم، وان من أولى مهمات الحكومة الجديدة المباشرة باعداد النصوص اللازمة للإصلاحات في مختلف المجالات. وحدد أولويات المرحلة المقبلة بإعادة الاعمار لاسيما في المناطق التي دمرها العدو الإسرائيلي خلال اعتداءاته، إضافة الى تفعيل عمل الإدارات الرسمية لاسيما تلك التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير الإدارة اللبنانية واعتماد التقنيات الالكترونية لتسهيل المعاملات. وشكر الرئيس عون السيد ديون على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في مختلف القطاعات، واعدا بالعمل على الإسراع في إقرار مجلس النواب للقوانين المتعلقة بالقروض الطويلة الأمد التي وافق عليها البنك الدولي. ورحّب الرئيس عون باستمرار عمل مكتب البنك الدولي في لبنان خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها.

وكان السيد ديون نقل الى الرئيس عون تهاني إدارة البنك الدولي بانتخابه رئيسا للجمهورية، كما نقل اليه تهاني أبناء الجالية اللبنانية في السنغال الذين حملوّه تحياتهم للرئيس عون وتمنياتهم له بالتوفيق، معتبرين ان انتخابه فرصة امل للشعب اللبناني في هذه الظروف. وشدد السيد ديون على رغبة البنك الدولي بمساعدة لبنان لمواجهة الظروف الصعبة التي مرّ بها لافتا الى الاستعداد لعقد مؤتمر من اجل لبنان، ومشيرا الى أهمية اعتماد إصلاحات تعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان. ولفت السيد ديون الى وجود قروض طويلة الأمد بقيمة 736 مليون دولار للبنان تنتظر موافقة مجلس النواب اللبناني.

ورافق السيد ديون في زيارته المدير الإقليمي السيد جان كريستوف كاريه والسيد افتاب احمد. وحضر عن الجانب اللبناني المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران الاقتصادي والمالي الدكتور فرحات فرحات واروجان نركيزيان ورئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

تصريح ديون

وبعد اللقاء، صرح ديون الى الصحافيين فقال: "سررت بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وهنأته كما هنأت الشعب اللبناني بإنجاز الانتخابات الرئاسية في بداية مرحلة تشكل نقطة تحول في مسيرة إعادة البناء الطويلة المدى والنهوض والتمويل في لبنان. واكدت في خلال اللقاء للرئيس عون، التزام البنك الدولي في الاستمرار بدعم لبنان والوقوف الى جانبه. لدينا عدد من المشاريع الداعمة للشعب اللبناني التي وافق عليها البنك وسيتم تفعيلها في وقت قريب. كذلك اكدت على أهمية العمل في بيئة مناسبة لاجراء الإصلاحات الامرالذي يمكن ان يساعد على المزيد من استثمار القطاع الخاص في لبنان والتطلع الى المزيد من الإطارات المناسبة لاعادة النهوض والبناء".

أضاف:"ان البنك الدولي يعمل حاليا على تقييم سريع للاضرار يؤمن أساسا لاعادة البناء في لبنان. كما نحضر لمساعدة طارئة ستحال الى مجلس إدارة البنك قريبا للموافقة عليها. وفي شكل عام، فان البنك سيقف الى جانب لبنان لمساعدته في هذا الوقت الصعب وفي المرحلة الانتقالية، لتمكينه من إعادة البناء والنهوض، وللتأكد من دعم ازدهار الشعب اللبناني بأكمله ومن دون استثناء.

عملنا مع لبنان في أوقات عصيبة ونقف الى جانبه اليوم وسنواصل ذلك في المستقبل."

سئل عن المساعدة الأولى التي سيقدمها البنك الى لبنان؟

أجاب: لدينا أربعة مشاريع بـقيمة 736 مليون دولار أميركي وافق عليها البنك وإدارة المالية العامة وهي تشمل الزارعة والطاقة والمياه، وهذه المشاريع بانتظار موافقة المجلس النيابي لتنفيذها.

سئل : هل هناك وقت معين لخطة إعادة الاعمار؟

أجاب: ان خطة إعادة الاعمار كانت قيد التحضير حتى عندما كانت الحرب لا تزال قائمة ونحن اليوم في مرحلة الانتهاء من التفاصيل. ويتوقع الانتهاء من التقييم السريع للاضرار بحلول آخر شباط المقبل .

سفير الهند في لبنان

واستقبل الرئيس عون سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ الذي سلمه رسالة من الرئيسة الهنديةDroupadi Murmu هنأته فيها بانتخابه رئيسا للجمهورية ومما جاء في الرسالة:

"تربط الهند ولبنان علاقات دافئة وودية مبنية على حسن النية والتفاهم المتبادل، وأؤكد لكم تطلعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا"

وأضافت: "تتمتعون بخبرة غنية، وآمل أن يتمكن لبنان، تحت قيادتكم، من تعزيز المؤسسات الوطنية وتحقيق السلام والاستقرار".

وحمّل الرئيس عون تحياته الى الرئيسة الهندية مؤكدا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وفد الرئيسات العامات والاقليميات للراهبات في لبنان

واستقبل الرئيس عون وفدا من الرئيسات العامات والاقليميات للراهبات في لبنان، وجرى عرض للأوضاع التربوية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد. واعربت الراهبات عن سرورهن لانتخاب الرئيس عون على رأس الجمهورية اللبنانية، واعتبرن ان هذا الانتخاب يعكس رجاء للبنان، وأكدن الوقوف الى جانبه والدعاء له بالتوفيق والنجاح لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

وعرضت الراهبات المشاكل والصعوبات التي تواجه الرهبانيات في مختلف المناطق، على الصعد التربوية والاجتماعية والاستشفائية، وطالبن بتقديم الدولة المساعدة من اجل الاستمرار في خدمة الشباب والوطن، والوقوف في وجه كل التحديات، والايعاز لمن يلزم بتسوية المستحقات المتوجبة على الدولة، خصوصاً بالنسبة الى الاعتناء بالمرضى والمسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم.

ورحب الرئيس عون بالوفد شاكراً دعمه وصلاته. واعتبر ان الرسالة التي تقدمها الراهبات هي افضل عمل يمكن القيام به، خصوصاً في المناطق النائية المهملة من قبل الدولة وهي مناطق تستحق المتابعة والاهتمام. وشدد على أهمية المدارس في توعية الشباب من آفة المخدرات التي تدمر المجتمع، ومساعدة الاهل على التصدي لكل ما يفسد اخلاق الشباب واستغلال البعض للتكنولوجيا لزرع الفساد في نفوسهم.

وقال الرئيس عون:" ان لبنان يزخر بالطاقات البشرية، والتي يمكن استثمارها في لبنان بدل ان نخسر شبابنا لصالح دول أخرى"، ودعا الى تضافر الجهود من اجل النهوض بلبنان لانه بلد يستحق ان يعيش، وقال:" كفى لحروب الآخرين على ارضنا، ولنفكر بالمصلحة العامة لاعادة وطننا الى المكانة التي كان عليها في السابق".

والقت الام ماري انطوانيت سعادة الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة ورئيسة مجلس الأمناء في المستشفى اللبناني الجعيتاوي كلمة جاء فيها:

"مع انتخابكم نفتتح مئوية جديدة للبنان الكبير، لبنان- الدولة، لبنان- الرسالة، وكلنا رجاء، مع سائر اللبنانيات واللبنانيين، بأنكم مصممون وقادرون على قيادة لبنان الى برّ الأمان والاستقرار والازدهار في وسط الاعصار الشرق- اوسطي الذي يعصف بمنطقتنا. كلنا رجاء في سنة "يوبيل الرجاء" التي افتتحت ايضاً قبيل انتخابكم رئيساً، فكنتم "علامة رجاء" اعطتها السماء لارضنا الحبيبة".

وختمت : "نقف معكم والى جانبكم بكل امكاناتنا وعهدنا معكم ان نستمر في الاستثمار في العلم كما جاء في خطاب قسمكم، وان نربي الأجيال على المواطنة الحقة الفاعلة والمسؤولة من اجل لبنان افضل لجميع أبنائه".

لقاء مع اللبنانية الاولى

ثم انضمت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون الى اللقاء، وتبادلت مع الراهبات الحديث عن همومهن ومشاكلهن، وتحديداً في ما خص العوامل الإنسانية والاهتمام بالمسنين والمهمّشين، حيث أبدت السيدة عون تعاطفها مع الراهبات في هذا المجال، ورغبتها في التعاون معهن ومع كل المؤسسات الانسانية والاجتماعية الأخرى التي تهدف الى رعاية من لا معيل له. ولفتت الى انها في صدد درس بعض الخطوات والسبل التي من شأنها مساعدة هذه المؤسسات على الصمود والاستمرار في عملها وأهدافها، مشددة على قيمة الانسان ووجوب احترامها الى أي طبقة انتمى، فإنسانيته هي هويته ويجب بذل كل الجهود من اجل احترام هذه الإنسانية.

وشكرت الراهبات السيدة عون على اهتمامها ومشاركتهن همومهن، وعلى حرصها للاهتمام بالمعوزين والمهمّشين.

وفي ختام اللقاء، قدمت الراهبات الى اللبنانية الأولى ايقونة للعذراء.

وضم وفد الرئيسات العامات إضافة الى الام سعادة: الام نزهة خوري (الراهبات الانطونيات)، الام مريم نور عويط (راهبات الكرمل- القديس يوسف)، الام صوفيا عساف (راهبات مار يوحنا حراش)، الام ماري ستيفانوس (راهبات المحبة Besançon)، الام ميشلين نجار (N.D Des Apotres)، الام مورين باسيل (راهباتRosaires )، الام كليمانس حداد ( راهبات Ste Famille Française)، الام كريستينا سلامة ( راهبات St Joseph de Lyon)، الام ماغي اداباشي (راهبات القربان)، الام ندى طانيوس (الباسيليات الشويريات)، الام ماري مخلوف (راهبات الصليب)، الام لوريس عبيد (Soeurs de la Charite راهبات مار منصور)، الام ساميا مرشاق (سيدة الآلام)، الام إتيان جرجس (القديسة تريزيا الطفل يسوع).

رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكازينو لبنان السيد رولان خوري الذي اطلع الرئيس عون على أوضاع شركة الكازينو وحاجاتها مستقبلا.

الصور الرئاسية الرسمية

من جهة أخرى، أنجزت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية طبع الصور الرسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسيتم توزيعها على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة عبرالأمانة العامة لمجلس الوزراء.